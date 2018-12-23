ملخص مباراة باريس سان جيرمان ونانت 1-0 الدوري الفرنسي

مبابي يقود باريس سان جيرمان لانتصار جديد

ابتعد باريس سان جيرمان في صدارة الدوري الفرنسي بعد فوزه على ضيفه نانت بنتيجة 1-0 على ملعب بارك دو برانس ضمن المرحلة الـ 19.

ويدين الباريسي بهذا الانتصار لنجمه كيليان مبابي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68 ليرفع النجم الشاب رصيده إلى 13 هدفاً في صدارة هدافي البطولة.

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وعزز باريس سان جيرمان صدارته بعدما رفع رصيده بدوره إلى 47 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليل أقرب مطارديه، فيما تجمد رصيد نانت عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.