أهداف مباراة آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونيخ 0-3 الدوري الألماني

انتزع بايرن ميونيخ المركز الثاني في الدوري الألماني عقب فوزه العريض السبت على مستضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة (3-0) ضمن المرحلة الـ 17 من البطولة.

جاءت الأهداف عن طريق فرانك ريبيري (هدفان في الدقيقتين 35 و79)، ورافينيا (89).

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وبهذا الفوز، رفع الفريق البافاري رصيده إلى 36 نقطة منتزعاً المركز الثاني من بوروسيا مونشنغلادباخ الذي توقف رصيده عند 33 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث بعد خسارته أمام بوروسيا دورتموند المتصدر الجمعة في قمة مباريات المرحلة.

في حين توقف رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 27 نقطة في المركز الخامس.