ملخص مباراة نابولي وسبال 1-0 الدوري الإيطالي

لاعبو نابولي يحتفلون بهدف آلبيول (وسط)

نجح نابولي في انتزاع 3 نقاط ثمينة في سباق المنافسة على لقب الدوري الإيطالي بعد تغلبه على ضيفه سبال بصعوبة بهدفٍ دون رد على ملعب سان باولو ضمن المرحلة الـ 17.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المدافع راؤول آلبيول مع نهاية الشوط الثاني، ليضمن 3 نقاط ثمينة لفريقه.

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وبهذا الفوز، حافظ لنابولي على المركز الثاني برصيد 41 نقطة، بفارق 8 نقاط عن يوفنتوس المتصدر الذي تغلب بدوره على روما العاشر بالنتيجة ذاتها.

في حين تجمد رصيد سبال عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.