الاتحاد الفلسطيني يشكر الأرجنتين وميسي على إلغاء ودية القدس

ليونيل ميسي

أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بياناً شكر فيه نظيره الأرجنتيني على إلغاء المباراة الودية مع إسرائيل والتي كان مقرراً إقامتها السبت المقبل ضمن استعدادات الضيوف لكأس العالم 2018.

وكان جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني قد طالب بحرق قمصان النجم ليونيل ميسي بحال موافقته على خوض المباراة وسط احتجاجات واسعة في الأرجنتين خلال التدريب الأخير الذي ارتدت فيه بعض الجماهير قمصاناً للمنتخب ملطخة بالدماء.

وقال الاتحاد الفلسطيني في البيان: "نشكر لاعبي الأرجنتين وعلى رأسهم ليونيل ميسي لعدم المشاركة في مباراة كانت ستخدم هدفاً غير رياضي".

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إلغاء مباراة الأرجنتين في القدس عقب احتجاجات واسعة

وقال الرجوب في تصريحات صحفية: "كانت المباراة ستقام في حيفا ثم تم نقلها للقدس، لو استمرت هناك لما اعترضنا، لكن إقامتها في القدس كان لهدفٍ سياسي بحت.

"حققت القيم والأخلاق الرياضية انتصاراً كبيراً اليوم وتم إشهار البطاقة الحمراء لإسرائيل بإلغاء المباراة".

يُذكر أن منتخب الأرجنتين يتواجد ضمن المجموعة الرابعة في المونديال الروسي إلى جانب منتخبات آيسلندا والأرجنتين وكرواتيا.