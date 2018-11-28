إيسكو يقترب من مغادرة ريال مدريد

إيسكو

غاب إيسكو لاعب وسط ريال مدريد عن القائمة النهائية التي واجهت روما أمس في دوري أبطال أوروبا.

وانتصر الميرينجي بثنائية نظيفة على الجيلاروسي في ملعب أولمبيكو سجلهما غاريث بايل ولوكاس فاسكيز.

ولم يشارك إيسكو أساسياً في 6 مباريات تحت قيادة سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد، إذ لعب بديلاً أمام بلد الوليد وآيبار وفيكتوريا بيلزن، فيما جلس على دكة البدلاء في لقاء سيلتا فيغو، ولم يتواجد في قائمة الفريق لمباراتي روما وميليليا.

رونالدو أفضل من 136 فريقاً في أوروبا

لوس أنجيليس غالاكسي ينهي علاقته بسبعة لاعبين ويحتفظ بإبراهيموفيتش

قمتان حاسمتان لسان جيرمان وتوتنهام أمام ليفربول وإنتر

ملخص مباراة ليون ومانشستر سيتي 2-2 دوري أبطال أوروبا

أهداف مباراة بايرن ميونيخ وبنفيكا 5-1 دوري أبطال أوروبا

وكان الدولي الإسباني أحد ركائز المدير الفني السابق يولين لوبيتيغي سواء مع منتخب إسبانيا أو في ريال مدريد، لكن سولاري اعتاد على إخراجه من حساباته.

ويبدو أن نجم ملقة السابق بات يفكر بالرحيل عن بطل أوروبا في ظل رغبة عدة أندية في التعاقد معه وأبرزها يوفنتوس ومانشستر سيتي.