قمتان حاسمتان لسان جيرمان وتوتنهام أمام ليفربول وإنتر

الطريق ممهدة أمام دورتموند وأتلتيكو مدريد وبورتو وشالكه للتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار اليوم إلى ملعبي بارك دي برانس في باريس وويمبلي في لندن، واللذين يشهدان قمتين حاسمتين في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، الأولى بين باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي، والثانية بين توتنهام الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

وتكتسي المباراتان أهمية كبيرة للفرق الأربعة خصوصاً المضيفين الساعيين للفوز، للإبقاء على آمالهما في انتزاع إحدى بطاقتي الدور ثمن النهائي.

ويحتل سان جيرمان المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول وصيف بطل النسخة الأخيرة، ونابولي الإيطالي الذي يستضيف ريد ستار الصربي الأخير برصيد 4 نقاط.

في المقابل، انحصرت المنافسة على البطاقة الثانية للمجموعة الثانية بين توتنهام وإنتر بعدما ضمن برشلونة الإسباني البطاقة الأولى عن المجموعة.

ويتصدر الفريق الكتالوني برصيد 10 نقاط مقابل 7 نقاط لإنتر و4 لتوتنهام، فيما يحتل آيندهوفن الهولندي المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويأمل سان جيرمان أن يتخلص من العقدة المتمثلة في فشله في الفوز على خصوم من العيار الثقيل، على غرار ليفربول الذي يمنّي فريق المدرب توماس توخيل نفسه بالثأر منه بعد سقوطه أمامه 2-3 ذهاباً في آنفيلد.

ويدرك سان جيرمان أن خسارته وفوز نابولي سيخرجانه من دور المجموعات للمرة الأولى منذ موسم 2011–2012، وهو الذي دفع أموالاً طائلة لتعزيز صفوفه رغبةً في الظفر بلقب المسابقة الأوروبية الأهم، وليحذو حذو مرسيليا الفريق الفرنسي الوحيد المتوّج بها حتى الآن (1993).

ويأمل سان جيرمان الذي فاز مرة فقط في المسابقة هذا الموسم في حين أنه حقق العلامة الكاملة في 14 مباراة في الدوري، في تعافي نجميه كيليان مبابي ونيمار بعد الضربة التي تلقاها الأسبوع الماضي بإصابتهما مع منتخبي بلديهما، الأول في كتفه والثاني في العضلة الضامة.

وعلق توخيل على مشاركتهما قبل يومين قائلاً أنهما: "يتحسنان يوماً بعد يوم، ولا يزال أمامنا وقت قبل المباراة. عودتهما مهمة جداً بالنسبة لنا، أعتقد أنه سيكون بإمكانهما اللعب".

وسجل كل من اللاعبين 13 هدفاً هذا الموسم في مختلف المسابقات، أما الطرف الثالث في الهجوم إيدينسون كافاني فسجل 10 أهداف. ويأمل توخيل في أن يكون هذا الثلاثي القوة الضاربة التي يعول عليها لكسب النقاط الثلاث، في مهمة صعبة ضد ليفربول بقيادة مدربه يورغن كلوب، الباحث عن استعادة التوازن القاري عقب الخسارة المفاجئة أمام ريد ستار 0-2 في الجولة الماضية.

وقال قائد سان جيرمان تياغو سيلفا: "يتعين علينا اللعب بطريقة جيدة جدا للفوز على ليفربول. عرض متوسط لن يكون كافياً أمام فريق مثل ليفربول. نحن نتحدث عن مستوى عالٍ من المنافسة ويجب أن نكون مستعدين جيداً، إنها مباراة حاسمة".

وخرج سان جيرمان من الدور ثمن النهائي في الموسمين الأخيرين وربع النهائي في المواسم الأربعة التي سبقتهما، مما جعله يدفع نحو 400 مليون يورو الموسم الماضي للتعاقد مع نيمار (222 مليون يورو)، والمهاجم الواعد مبابي، لتعزيز حظوظه بلقب قاري أول في تاريخه.

بدوره، يطمح ليفربول لتكرار إنجاز ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين الوحيدين اللذين تغلبا على الفريق الباريسي في عقر داره في المسابقة القارية منذ استحواذ شركة قطر للاستثمارات الرياضية على ملكيته عام 2011.

وقال مهاجم ليفربول شيردان شاكيري: "ستكون مباراة صعبة في باريس، مباراة جيدة لنظهر قوتنا كفريق. سنذهب في محاولة لتحقيق الفوز بالتأكيد".

وتحوم شكوك حول مشاركة ساديو ماني ضمن صفوف ليفربول بسبب تعرضه لوعكة صحية، لكن غيابه لم يتأكد بشكل نهائي، حيث سيتم تقييم حالته قبل اللقاء مباشرة.

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وفي المجموعة ذاتها، سيحاول نابولي استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز قد يمنحه بطاقة المجموعة في حال تعثر سان جيرمان.

ويقدم نابولي عروضاً جيدة في المسابقة، وهو الذي أطاح بليفربول في ملعب سان باولو (1-0)، وكان قريباً من خطف فوز غالٍ من سان جيرمان في بارك دي برانس لولا هدف آنخيل دي ماريا في الوقت بدل الضائع (2-2).

ويأمل نابولي في حسم تأهله قبل رحلته إلى آنفيلد في الجولة الأخيرة، معولاً على أسلحة ملائمة لذلك، في مقدمتها الدولي لورينزو إينسينيي، والقائد ماريك هامشيك، ودرايس ميرتينز.

وفي لندن، يجد توتنهام نفسه أمام حتمية الفوز على ضيفه إنتر ميلان، لأن أي تعثر سيُخرجه من المسابقة.

ويبحث فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، عن الفوز لإنعاش آماله التي تضاءلت بشكل كبير بسبب النتائج المخيبة التي حققها حتى الآن، خصوصاً أنه سيلعب في الجولة الأخيرة أمام مستضيفه برشلونة.

ويعوّل توتنهام على معنويات لاعبيه العالية عقب الفوز على جاره تشيلسي 3–1، عندما ألحق به الخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم. لكن إنتر بدوره سيدخل اللقاء منتشياً بفوزه الكبير على ضيفه فروزينوني في الدوري المحلي، علماً بأن التعادل يكفيه لحسم البطاقة الثانية.

وتسلط الأضواء في هذه المباراة على هدافي الفريقين هاري كاين (توتنهام)، وماورو إيكاردي (إنتر).

وسجل كاين 11 هدفاً لتوتنهام في مختلف المسابقات بينها ثنائية الفوز على آيندهوفن 2 - 1 في الجولة الماضية والتي أحيت آماله في المنافسة.

من جهته، سجل إيكاردي 10 أهداف لإنتر بينها هدف الفوز في مرمى توتنهام (2-1) في الجولة الأولى، وهدف الفوز على آيندهوفن بالنتيجة ذاتها في الثانية، والتعادل في مرمى برشلونة (1-1) في الثالثة.

من جهته، يحل برشلونة، الذي حسم بالفعل تأهله من المجموعة الثانية، ضيفاً على آيندهوفن في مباراة سيغيب عنها الكثير من نجوم الفريق الكتالوني سواء للإصابة أو للراحة.

ويتصدر برشلونة المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه إنتر برصيد 7 نقاط، وتوتنهام بـ 4 نقاط، وآيندهوفن برصيد نقطة واحدة.

وكان برشلونة قد أعلن أول أمس، عن إصابة مهاجمه لويس سواريز في الركبة اليمنى مما سيبعده نحو أسبوعين عن الملاعب، ليضاف بذلك إلى قائمة مطولة من الغيابات في صفوف بطل إسبانيا.

وكان سواريز قد شارك في مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد (1-1) السبت، لكنه تحامل على نفسه، وبعد اللقاء تم الكشف عليه، لتتأكد إصابته.

ويغيب عن الفريق الكتالوني أيضاً لاعبا الوسط آرثر ورافينيا، والظهير سيرجي روبرتو، والحارس ياسبر سيليسين لإصابات مختلفة.

لكن إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة تلقى أنباء جيدة عن قدرة فيليبي كوتينيو وإيفان راكيتيتش على المشاركة اليوم بعد تعافيهما من الإصابة.

وفي المجموعة الأولى، يكفي بوروسيا دورتموند الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني التعادل في مباراتيهما أمام ضيفيهما موناكو الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي على التوالي للتأهل، لكنهما سيسعيان إلى الفوز في ظل المنافسة الشرسة بينهما على صدارة المجموعة وتفادي مواجهة الكبار في الدور ثمن النهائي.

ويتقاسم دورتموند وأتلتيكو صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط لكل منهما، لكن الأفضلية للفريق الألماني في المواجهات المباشرة.

ويقدم دورتموند بقيادة مدربه لوسيان فافر أفضل عروضه في الآونة الأخيرة وهو يتصدر الدوري الألماني بفارق 9 نقاط عن بايرن ميونيخ بطل المواسم الستة الأخيرة.

وفي المجموعة الرابعة، يلتقي بورتو البرتغالي المتصدر (10 نقاط) مع ضيفه ومطارده المباشر شالكه الألماني (8)، في مباراة قد يكفيهما التعادل فيها أو حتى الخسارة لحجز بطاقتي المجموعة، وذلك في حال تعثر غالاتاساراي التركي (4 نقاط) أمام مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي صاحب المركز الأخير من دون رصيد.