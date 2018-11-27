ملخص مباراة ليون ومانشستر سيتي 2-2 دوري أبطال أوروبا

كورنيه يتألق ويسجل مرتين لليون

تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع مستضيفه ليون الفرنسي بهدفين لكلٍ منهما في المباراة المثيرة التي جرت على ملعب غروباما لحساب المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

جاء هدفا الضيوف عن طريق آيميريك لابورت (62)، وسيرجيو أغويرو (83)، فيما حمل هدفا صاحب الضيافة توقيع ماكسويل كورنيه في الدقيقتين 55 و 81.

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بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة ليضمن التأهل لدور الـ 16، كما رفع ليون رصيده بدوره إلى 7 نقاط في المركز الثاني ليقترب بدوره من بلوغ الدور التالي.