لوس أنجيليس غالاكسي ينهي علاقته بسبعة لاعبين ويحتفظ بإبراهيموفيتش

زلاتان إبراهيموفيتش

أعلن لوس أنجيليس غالاكسي الاستغناء عن سبعة من لاعبيه دفعة واحدة، فيما احتفظ بنجميه البارزين زلاتان إبراهيموفيتش وجيوفاني دوس سانتوس.

وأكد النادي الذي فشل في بلوغ الأدوار الفاصلة لدوري كرة القدم الأميركي للمحترفين هذا الموسم في بيان رسمي أنه استغنى عن نجم كرة القدم المخضرم آشلي كول ومايكل سياني وبرايان سيلفستر وشينون ويليامز ورولف فيلتشر وباجيو هوسيديتش وسيرفانو كاراسكو.

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وذكر النادي في بيانه : "رفضنا خيار تجديد عقود اللاعبين" .

وأكد غالاكسي أنه قرر استمرار 16 من اللاعبين من بينهم إبراهيموفيتش الذي أشارت تقارير إلى أنه سيعود إلى ميلان في يناير.

وأثار بيان النادي الأميركي الجدل بشأن استكمال المسيرة الاحترافية لكول (37 عاماً)، فيما لم يدل النجم السابق لتشيلسي وأرسنال بأي تصريحات.

وأنهى غالاكسي الموسم في المركز السابع بمجموعة الغرب حيث حصد 48 نقطة من 34 مباراة.