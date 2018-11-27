أهداف مباراة بايرن ميونيخ وبنفيكا 5-1 دوري أبطال أوروبا

روبن وريبيري يقودان بايرن لفوز كبير

اكتسح بايرن ميونيخ الألماني ضيفه بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-1 في المباراة التي احتضنها ملعب آليانز آرينا لحساب المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

سجل للبافاري كلٌ من آريين روبن (هدفان في الدقيقتين 13 و 30)، وروبرت ليفاندوفسكي (هدفان في الدقيقتين 36 و 51)، وفرانك ريبيري (76)، أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع جيدسون فيرنانديز في الدقيقة 46.

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بهذا الانتصار، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة ليضمن التأهل لدور الـ 16، فيما تجمد رصيد بنفيكا عند 4 نقاط في المركز الثالث.