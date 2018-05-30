استبعاد طاقم التحكيم السعودي من المونديال

عبد الله الشلوي

أكد عبد الله الشلوي، الحكم الدولي المساعد، تلقيه رسالة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تفيد باستبعاده وزميله محمد العبكري من قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات في نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا.

جاء القرار على خلفية الأزمة التي أثيرت مؤخراً، والتي اتهم خلالها حكم الساحة فهد المرداسي بمحاولة التلاعب في نتيجة مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي جمعت الفيصلي والاتحاد وحسمها الأخير بالفوز 3-1.

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وأكد الشلوي أنه تقدم بالاستقالة فور تلقيه قرار فيفا، وأعلن اعتزاله بشكل رسمي في رسالة لمارك كلاتينبرغ رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ووصف الشلوي القرار بـ ”الكابوس” مؤكداً أنه لا يصدق الأحداث التي مر بها طاقم التحكيم خلال الآونة الأخيرة، حيث قال: “انتهى حلمي بعد 16 عاماً”.

يذكر أن كأس العالم ينطلق منتصف الشهر القادم بمباراة الافتتاح التي ستجمع المنتخب السعودي بنظيره الروسي صاحب الضيافة في العاصمة موسكو.