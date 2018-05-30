نوير يعود إلى الملاعب

مانويل نوير

عاد مانويل نوير، حارس مرمى منتخب ألمانيا، إلى المشاركة في مباراة للمرة الأولى منذ إصابته مع فريقه بايرن ميونيخ منذ 7 أشهر.

ولم يشارك النجم المخضرم سوى في 3 مباريات فقط بالدوري الألماني الموسم الماضي بداعي الإصابة.

وشارك نوير في مباراة ضد منتخب ألمانيا تحت 20 عاماً، وانتصر الفريق الأول بنتيجة 7-1 وقدم حارس مرمى البافاري مردوداً طيباً.

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وقال توماس شنايدر، طبيب المانشافت، في تصريحات صحفية: "نوير في حالة بدنية مميزة، سيشارك في المباراة أمام النمسا السبت المقبل للوقوف على مدى جاهزيته لخوض نهائيات كأس العالم".

وكان يواكيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، أكد أن نوير لن يسافر إلى روسيا إلى بصفته الحارس الأول للمانشافت.