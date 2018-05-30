والدة رونالدو تفضل عودته إلى مانشستر يونايتد

كريستيانو رونالدو

أكدت والدة كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد تفضيلها عودة نجلها إلى مانشستر يونايتد بدلاً من باريس سان جيرمان إذا ما قرر الرحيل عن النادي الإسباني.

وألمح الدولي البرتغالي بعد التتويج مع ريال بلقب دوري أبطال أوروبا إلى إمكانية رحيله، إلا أنه تراجع واعتذر عن تصريحاته.

وقالت دولاريس آفييرو في تصريحات للقناة الفرنسية: "لو قرر رونالدو مغادرة ريال مدريد أتمنى أن أراه مرة أخرى بقميص مانشستر يونايتد. لقد بدأ كل شيء معه من مسرح الأحلام.

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"لو قرر التوقيع لباريس سان جيرمان فإن هذا الأمر لا يزعجني لكني أفضل مانشستر يونايتد، أحب مدينة باريس، وآخر مرة زرتها كانت حينما توج رونالدو بالكرة الذهبية في ديسمبر الماضي".

يذكر أن رونالدو حقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في مسيرته 4 مرات منها بقميص ريال مدريد والخامسة رفقة مانشستر يونايتد.