الأرقام القياسية تتساقط تحت أقدام صلاح

أصبح محمد صلاح أسرع لاعب عربي وإفريقي في التاريخ يٌحرز 50 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد 72 مباراة فقط.

ويتصدر الدولي المصري ترتيب هدافي البطولة برصيد 16 هدفاً، وذلك بعد أن افتتح أهداف ليفربول أمام كريستال بالاس في المباراة التي استضافها ملعب آنفيلد ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري.

وتفوق صلاح البالغ من العمر 26 عاماً على نجم توتنهام هوتسبير هاري كاين المصاب حالياً، وهداف آرسنال بيير إيميريك أوباميانغ البالغ رصيد كلٍ منهما 14 هدفاً.

ويعتبر صلاح ثاني لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى يسجل 16 هدفاً أو أكثر خلال هذا الموسم.

أهداف مباراة الصين وتايلاند 2-1 كأس آسيا 2019

أهداف مباراة هادرسفيلد ومانشستر سيتي 0-3 الدوري الإنجليزي

مبابي يلمح لإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد مستقبلاً

أهداف مباراة فيتنام والأردن 1-1 (4-2) كأس آسيا 2019

ملخص مباراة آرسنال وتشيلسي 2-0 الدوري الإنجليزي

اللاعب الوحيد من الدوريات الكبرى الذي أحرز أهدافًا أكثر من صلاح هذا الموسم هو ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، الذي أحرز 17 هدفاً.

يشار إلى أن النجم المصري ساهم مع ليفربول في 65 هدفاً خلال 59 مباراة في الدوري الإنجليزي منذ ظهوره الأول في أغسطس من عام 2017، حيث أحرز 48 وصنع 17.

يذكر أن الأهداف الخمسين التي أحرزها صلاح في البطولة 48 هدفاً منها مع ليفربول وهدفان مع تشيلسي، كما أنه رابع أسرع لاعب يصل للهدف رقم خمسين في البريميير ليغ، بعد أندي كول وآلان شيرار ورود فان نيستلروي.