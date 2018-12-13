الأطباء يمنعون فيرغسون من حضور مباريات مانشستر يونايتد

أليكس فيرغسون

أوردت تقارير بريطانية أن الأطباء منعوا أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق من حضور لقاء الشياطين الحمر الأخير خوفاً من تدهور صحته.

وكان الاسكتلندي قد تعرض بداية العام لأزمة صحية أدخلته في غيبوبة، لكنه تعافى منها وعاد للتواجد الدائم في مدرجات ملعب أولد ترافورد الخاص بيونايتد.

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وقالت صحيفة "ذا سن" أن الأطباء منعوا فيرغسون من حضور مباراة يونايتد وفولام الأخيرة بسبب ملاحظتهم للانفعالات الزائدة أثناء اللقاءات السابقة وما لها من تأثير سلبي على صحته.

يذكر أن نتائج مانشستر يونايتد هذا الموسم سيئة في بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وقد خسر الفريق أمس أمام مستضيفه فالنسيا بهدف لاثنين.