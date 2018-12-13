رقم استثنائي يضع غوارديولا على عرش كأس العالم للأندية

بيب غوارديولا

تعتبر كأس العالم للأندية فرصة للمدربين لتعزيز رصيدهم من الألقاب، لا سيما مدربي الفرق الأوروبية، نظراً للمشوار القصير الذي تخوضه هذه الفرق طوال البطولة.



وتبدأ الفرق الأوروبية البطولة منذ الدور نصف النهائي، أي أن عليها الفوز بمباراتين فقط لإحراز لقب عالمي، وهو ما يعد أمراً مريحاً مقارنة بمهمة الفوز بألقاب محلية أو قارية، علماً بأن الأمر ينطبق أيضاً على فرق قارة أميركا الجنوبية.



وتضم قائمة المدربين الفائزين بكأس العالم للأندية 10 مدربين، واحد من هؤلاء تمكن لوحده من الفوز بألقاب 3 نسخ، وهو بيب غوارديولا الذي رفع الكأس مرتين مع برشلونة عامي 2009 و2011، قبل أن يضيف اللقب الثالث مع بايرن ميونيخ عام 2013.



وأحرز مدربان اثنان لقب المونديال مرتين في مسيرتهما، وهما كارلو أنشيلوتي الذي ظفر باللقب مع ميلان عام 2007 وريال مدريد عام 2014، وزين الدين زيدان الذي فاز بالكأس العالمية مع ريال مدريد في النسختين الأخيرتين.

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وتضم قائمة الفائزين أسماء لامعة، مثل أليكس فيرغسون الذي نال اللقب مع مانشستر يونايتد عام 2008، ومدرب المنتخب البرازيلي الحالي تيتي الذي رفع الكأس مع كورينشيانس عام 2012، ولويس إنريكي بطل العالم مع برشلونة في 2015.



كما فاز رافاييل بينيتيز باللقب عام 2010 مع إنتر ميلان.



وبشكل عام، يتصدر المدربون الإسبان عدد مرات الفوز باللقب برصيد 5 ألقاب، مقابل 4 ألقاب للمدربين البرازيليين، ولقبين اثنين لكل من مدربي إيطاليا وفرنسا، ولقب وحيد لاسكتلندا عبر فيرغسون.



وتبدو الفرصة مهيأة هذا العام كي يفوز مدرب أرجنتيني باللقب، حيث يشرف سانتياغو سولاري على تدريب ريال مدريد، بطل أوروبا، فيما يتولى تدريب ريفر بلايت بطل كأس ليبرتادوريس، الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.