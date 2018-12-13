برشلونة يفقد رقماً قياسياً عمره 12 عاماً في دوري الأبطال

فريق برشلونة

خسر برشلونة رقماً قياسياً احتفظ به لأكثر من 12 عاماً في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال مباراته أمام ضيفه توتنهام ضمن المجموعة الثانية وفقاً لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

وأوضح المصدر أن الفريق الكتالوني خسر نسبة الاستحواذ الأكبر على الكرة للمرة الأولى منذ 12 عاماً في مرحلة المجموعات من البطولة، وذلك رغم أن اللقاء أمام توتنهام انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتفوق سبيرز مساء الثلاثاء، على تشكيلة المدرب إيرنيستو فالفيردي الرديفة في نسبة حيازة الكرة بـ 51.2 في المئة، مقابل 48.8 في المئة.

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وهيمن توتنهام على معظم فترات المباراة، وتصدى حارس برشلونة الاحتياطي، ياسبر سيليسن لعدة محاولات خطيرة.

وكانت هذه المرة الأولى هذا الموسم التي يحصل فيها برشلونة على أقل من 60 في المئة في نسبة الحيازة على الكرة في أي مباراة.

وتعود آخر مباراة خسر فيها البارسا نسبة حيازة الكرة إلى عام 2006، أمام فيردر بريمن بـ 42 مقابل 58 في المئة.