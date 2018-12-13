سانيه يتمسك بمانشستر سيتي

أعرب ليروا سانيه جناح مانشستر سيتي في حديث نشرته شبكة "سكاي سبورتس" عن ارتياحه مع النادي، وفي المكان الذي يعيش به حالياً في مدينة مانشستر.

وأكد الألماني الشاب إمكانية تجديد عقده مع بطل إنجلترا لمواسم عدة.

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وقال سانيه: "اشعر وكأني في منزلي منذ اليوم الأول الذي أتيت به إلى النادي، هم عائلتي وجميعم يكنون المحبة لبعضهم البعض".

وقال النجم الصاعد عن تجديد عقده: "كل شي ممكن، وممكن جداً".

وكان سانيه جاء إلى مانشستر سيتي بصفقة وصلت قيمتها إلى 50 مليون يورو قادماً من شالكه.