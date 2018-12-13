فينغر يتحدث عن وجهة زيدان التدريبية المقبلة

زين الدين زيدان

كثرت التكهنات مؤخراً حول موعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى عالم التدريب، وقد خرج المخضرم آرسين فينغر ليسدي مواطنه عدة نصائح حيال هذا الأمر، خاصة وأن "زيزو" بصدد اتخاذ قرار صعب على حد وصف مدرب آرسنال السابق الذي اعتبر أن أمام نجم منتخب فرنسا السابق خياران.

وقال فينغر: "زيدان في موقف لا يحسد عليه، فقد سبق له تولي مسؤولية أكبر فريق في العالم، والآن لم يعد بإمكانه سوى الذهاب لثاني أكبر فريق في العالم، فإما أن أتسلم مشروعاً طويل الأمد وأستكشف جوانباً جديدة من هذه المهنة وأعمل على بناء فريق، أو الخيار الثاني أن أدرب فريقاً قادراً على المنافسة، يستطيع حصد دوري الأبطال، وهو ما أعتقد أنه لن يكون أمراً يسيراً على الإطلاق.

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"لو كنت مكانه لفضلت الخيار الأول"، وذلك بعد أن انتشرت شائعات حول وجهة زيدان القادمة وورود تقارير ربطته بمانشستر يونايتد خلفاً لجوزيه مورينيو الذي يعاني من ضغوط هائلة بسبب سوء النتائج.

وعن هذه النقطة تحديداً، بدا فينغر واضحاً: "نعم، لم لا؟ إذا كنت تريد العمل في القمة، يجدر بك الذهاب إلى إنجلترا هذه الأيام. لكن هناك الكثير من النقاط الضبابية بسبب بريكست، وتوجد شكوك حول مدى قدرة البطولة على أن تحتفظ بقوتها، لكننا سنعرف ما سيحصل قريباً على أي حال".

وحول سبب اختيار إنجلترا وجهة مفضلة لزيدان، أبرز فينغر الذي قاد آرسنال 22 عاماً: "إنجلترا هي الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ستة فرق تستطيع المنافسة على البطولات. أما في الدوريات الأخرى فبوسعك بداية من ديسمبر أن تعرف هوية الفريق المتوج باللقب، بل واعتباراً من سبتمبر في دول مثل فرنسا".