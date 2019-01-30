ملخص مباراة ليفربول وليستر سيتي 1-1 الدوري الإنجليزي

سجل ماني هدفه بعد مرور 3 دقائق فقط على بداية اللقاء

تعادل ليفربول بهدف لمثله أمام ليستر سيتي في لقاء الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

المباراة بدأت بمحاولات من أصحاب الأرض لتسجيل هدف مبكر وتحقق المراد سريعًا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة الثانية.

ويعد هذا الهدف هو الأسرع للريدز في الدوري الإنجليزي منذ أبريل 2016 حينما أحرز دانييال ستوريدج هدفًا ضد نيوكاسل في الدقيقة الأول و7 ثواني.

ومع صعوبة الأجواء والأرض المبتلة حاول ليفربول تسجيل الهدف الثاني وكاد فيرمينو أن يضيف الثاني ولكن الكرة مرت بجوار شمايكل. وكاد أليسون أن يمنح ليستر فرصة هدف آخر بعد خطأ ارتكبه ولكن الكرة لم تتحول إلى هدف.

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وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع نجح ليستر سيتي من تعديل النتيجة عن طريق هاري ماجواير وإنهاء الشوط الأول بهدف لكل فريق.

واستقبل ليفربول هدفًا على ملعب "أنفيلد" في آخر 3 مباريات بعد أنّ استقبل هدفين فقط في أول 9 جولات.



ومع انطلاق الشوط الثاني من المباراة، استمر الأداء بالطريقة ذاتها عباراة عن سيطرة للريدز مع محاولات من ليستر لتسجيل هدف من مرتدة.



فيرمينو كاد أن يسجل هدفًا في الدقيقة 73 بعد تسديدة قوية ولكن شمايكل تصدى لها.



مع مرور الدقائق زادت محاولات ليفربول لتسجيل هدف الفوز ولكن صلابة دفاعات ليستر سيتي صعبت الأمر.



بهذه النتيجة يصل الريدز إلى النقطة 61 ويصبح الفارق بينه وبين مانشستر سيتي 5 نقاط.