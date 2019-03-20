الاتحاد الإنجليزي يكرّم ضحايا مذبحة المسجدين في نيوزيلندا

شعار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

قرر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، تكريم ضحايا مذبحة مسجدي نيوزيلندا والتي أسفرت عن مقتل 50 مصليا بعدما أطلق إرهابي أسترالي عليهم النار خلال أدائهم فريضة صلاة الجمعة الماضية.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإنكليزي لكرة القدم على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، أكد فيها عزمه على تكريم الضحايا الذين سقطوا في الحادث الإرهابي الأليم في مسجدين بمدينة كرايست شيرش النيوزيلندية.

وذكر الاتحاد أن تكريم الضحايا سيكون على هامش مباراة المنتخب الإنكليزي لكرة القدم ضد التشيك، والتي ستجمعهما يوم الجمعة المقبل في استاد ويمبيلي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2020).

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وكتب الاتحاد في تغريدته على تويتر: "سنوجه التحية لضحايا المأساة في نيوزيلندا في مباراة إنكلترا ضد التشيك يوم الجمعة 22 مارس. وسنتذكر كل المتضررين من الأحداث المرعبة في كرايست شيرش".

وكان إرهابي أسترالي متطرف، قد فتح النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايست شيرش في نيوزيلندا، ما أدى لوفاة 50 شخصا وإصابة العشرات بجروح خطيرة في حادثة هزت العالم بأسره.

وجاء قرار الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، نظير الضغط الشعبي والإعلامي الذي تعرض له حديثاً، على خلفية تجاهل تلك الحادثة البشعة في مختلف المسابقات المحلية الكروية في بريطانيا.