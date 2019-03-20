يوفنتوس يهدد حلم زيدان بالتعاقد مع إيريكسن

كريستيان إيريكسن

كشف تقرير إعلامي إيطالي أمس الثلاثاء، أن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع لاعب مفضل لدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وقال موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أن يوفي يرغب في التعاقد مع كريستيان إيريكسن، نجم وسط توتنهام، وأنه بدأ بالفعل في التحدث مع ممثليه.

وأشار إلى أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، يراقب الدولي الدنماركي منذ فترة طويلة مع سبيرز، من أجل الانقضاض عليه الصيف القادم.

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ويهدد يوفنتوس بذلك خطط زيدان الذي وضع إيريكسن على رأس أولوياته في الصيف، من أجل إعادة بناء ريال مدريد، للمنافسة على البطولات.

وينتهي عقد إيريكسن مع توتنهام الموسم القادم، لكن الفريق اللندني يتشبث بأمل توقيع النجم الدنماركي على عقد جديد.

يذكر أن إيريكسن يقدم موسماً مميزا مع الفريق اللندني، إذ إنه سجل 7 أهداف حتى الآن، ومنح زملاءه 12 تمريرة حاسمة في جميع البطولات.