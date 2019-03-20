غريزمان يتقرب من برشلونة برسالة خفية

أنتوان غريزمان

كشف تقرير صحفي إسباني أن خسارة أتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، لم تكن السبب وراء رغبة أنتوان غريزمان، في الانتقال إلى برشلونة، الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الدولي الفرنسي وجه رسالة خفية عن طريق ممثليه إلى البارسا، قبل أن يتم إقصاء الروخيبلانكوس من دوري أبطال أوروبا، بعد ريمونتادا تاريخية ليوفنتوس قادها كريستيانو رونالدو.

وأفادت الصحيفة، بأن الرسالة تضمنت اعتذاراً من غريزمان على رفض العرض الأول من برشلونة، مع التأكيد على أنه سيكون سعيداً إذا ما حصل على فرصة أخرى لارتداء قميص الفريق الكتالوني.

وأوضحت، أن النجم الفرنسي لم ينتقل إلى برشلونة بعد أن تعرض للضغط من قبل اللاعبين والمديرين والجهاز الفني للروخيبلانكوس، من أجل الاستمرار رفقة الفريق المدريدي.

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كما كان غريزمان يحلم بخوض نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والذي سيقام على ملعب فريقه واندا ميتروبوليتانو.

وتحولت رغبة غريزمان من الاستمرار مع أتلتيكو إلى الانتقال لبرشلونة، بعد أن أدرك أن فريقه يبتعد عن المنافسة على الألقاب، بالإضافة إلى اعتماد مدربه دييجو سيميوني على نهج دفاعي، جنباً إلى جنب مع الرحيل المحتمل لعدد من زملائه الصيف المقبل.

وكان غريزمان قريباً من الانضمام إلى برشلونة الصيف الماضي، قبل أن يقرر إعطاء ظهره للبارسا والاستمرار مع نادي العاصمة، من خلال التوقيع على عقد جديد يمتد حتى 2023.

يذكر أن برشلونة يعاني من عدم وجود بديل جيد للويس سواريز، في مركز رأس الحربة، خصوصاً بعد رحيل الثنائي منير الحدادي وباكو آلكاسير.