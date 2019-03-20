بورتو يجدد رسمياً عقد كاسياس

إيكر كاسياس

أعلن بورتو الأربعاء تجديد عقد الحارس إيكر كاسياس الذي يلعب في صفوفه منذ انتقاله من ريال مدريد في 2015.

ولم يوضح بيان النادي فترة تجديد اللاعب أو ما إذا كان قد تم التفاوض مجدداً على الجوانب المادية.

وكان كاسياس قد أشار الاثنين إلى أنه سيبقى في بورتو وقال: "يريدني الرئيس أن أظل حتى أكمل 40 عاماً والحقيقة أني سعيد"، ما يشير إلى أنه سيظل لموسمين آخرين في حراسة مرمى "التنانين".

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ويلعب كاسياس للموسم الرابع مع بورتو الذي فاز معه الموسم الماضي بالدوري البرتغالي، ويحتل حالياً المركز الثاني بفارق الأهداف خلف بنفيكا.

وخاض كاسياس مع بورتو 149 مباراة وفاز معه أيضاً بكأس السوبر البرتغالي.