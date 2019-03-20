رونالدو ينضم لمعسكر البرتغال

رونالدو بقميص البرتغال

التحق نجم يوفنتوس الحالي كريستيانو رونالدو بزملائه في المنتخب البرتغالي الذي غاب عنه طيلة تسعة أشهر، قبل العودة اليه عشية انطلاق التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020.

واستدعي صاحب الـ 34 عاماً من قبل مدرب المنتخب فيرناندو سانتوس لخوض المباراتين المقررتين في لشبونة ضمن منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس أوروبا 2020 ضد أوكرانيا الجمعة ثم صربيا الاثنين.

وغاب رونالدو في الأشهر التسعة الاخيرة عن ست مباريات لمنتخب بلاده منذ الخروج من ثمن نهائي مونديال روسيا الصيف الماضي، وذلك لتسهيل تأقلمه مع ناديه الجديد يوفنتوس بعد انتقاله إليه من ريال مدريد مقابل نحو 100 مليون يورو صيف عام 2018.

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وفي غيابه، حل رفاق رونالدو على رأس مجموعتهم في دوري الأمم الأوروبية أمام إيطاليا وبولندا، فتأهلوا إلى نصف النهائي المقرر بين 5 و9 يونيو المقبل في بورتو وغيمارايش في البرتغال.

وتستقبل البرتغال سويسرا في أول نصف نهائي فيما تلعب هولندا مع إنجلترا في الثاني.