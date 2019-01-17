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البرازيلي ريفالدو يتوصل لاتفاق مع شباب المحمدية

البرازيلي ريفالدو يتوصل لاتفاق مع شباب المحمدية
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نشر 17 كانون الثاني/يناير 2019 - 19:40 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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ريفالدو
ريفالدو

توصل شباب المحمدية المنتمي للقسم الوطني هواة في المغرب مع النجم البرازيلي السابق ريفالدو من أجل الإشراف على الفريق الذي يصارع على الصعود للقسم الثاني.

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