البرازيلي ريفالدو يتوصل لاتفاق مع شباب المحمدية
ريفالدو
توصل شباب المحمدية المنتمي للقسم الوطني هواة في المغرب مع النجم البرازيلي السابق ريفالدو من أجل الإشراف على الفريق الذي يصارع على الصعود للقسم الثاني.
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وسبق للبرازيلي، الذي أحرز كأس العالم 2002 مع منتخب بلاده أن دافع عن ألوان برشلونة وميلان.
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