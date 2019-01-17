بنزيمة يعود لتدريبات ريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية

كريم بنزيمة

عاد المهاجم كريم بنزيمة، إلى التدريبات الجماعية لريال مدريد استعداداً لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني.

وغاب ذو الأصول الجزائرية عن مباريات ريال الأخيرة، بسبب معاناته من كسر في كفة الإصبع الصغير.

وظهر الفرنسي خلال التدريبات وهو مرتدياً ضمادة على يده اليمنى، لتجنب أي تفاقم في الإصابة.

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ومن المتوقع أن يشارك بنزيمة أساسياً أمام إشبيلية، بعد قرار المدرب سانتياغو سولاري بعدم الاعتماد عليه أمام ليغانيس بكأس ملك إسبانيا لتفادي تعرضه لانتكاسه.

من جانب آخر، عاد أيضاً الحارس تيبو كورتوا للتدريبات ليصبح جاهزاً هو الآخر.