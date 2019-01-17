ملخص مباراة قطر والسعودية 2-0 كأس آسيا

لاعبو قطر يحتفلون بالتأهل

حقق المنتخب القطري الفوز على نظيره السعودي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الختامية ضمن منافسات المجموعة السادسة بكأس أمم آسيا.



تصدى محمد العويس حارس السعودية لتسدية رائعة من خوخي بوعلام، بالدقيقة 16 من زمن المباراة، من خارج منطقة الجزاء.



فهد المولد يسدد كرة صاروخية جاءت في القائم الأيسر لحارس قطر وخرجت من الملعب، بالدقيقة 22 من زمن اللقاء.



وحصل المنتخب القطري على ركلة جزاء بالدقيقة 41، بعد عرقلة المدافع علي آل فتيل للمهاجم القطري المعز علي.



وتصدى محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي، لركلة الجزاء التي نفذها حسن الهيدروس في الدقيقة 43.



سجل المعز علي مهاجم منتخب قطر الهدف الأول لمنتخب بلاده بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد خطأ فادح من مدافعي المنتخب السعودي.

أهداف مباراة اليابان وأوزبكستان 2-1 كأس آسيا 2019

أهداف مباراة عُمان وتركمنستان 3-1 كأس آسيا 2019

أكثر 5 لاعبين تهديفاً في السوبر الإيطالي

بوتشيتينو: إصابة كاين لن تؤثر على سوق الانتقالات

ملخص مباراة ليغانيس وريال مدريد 1-0 كأس ملك إسبانيا

تسديدة قوية من هتان باهبري من خارج منطقة الجزاء، ولكن في أحضان حارس مرمى منتخب قطر بسهولة.



وألغى الحكم الكوري هدفًا للمنتخب القطري بالدقيقة 60، بعد كرة مشتركة بين المعز علي ومحمد العويس حارس مرمى السعودية.



وأضاف المعز علي الهدف الثاني له ولمنتخب قطر بالدقيقة 80 من زمن المباراة، عن طريق رأسية لعبها من ركلة ركنية في مرمى محمد العويس.



وبذلك يرفع المنتخب القطري رصيده للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة الخامسة، بينما يتجمد رصيد السعودية عند النقطة السادسة بالمركز الثاني.