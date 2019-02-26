التوتر يضرب صفوف ليفربول

فريق ليفربول

يبدو أن التوتر بدأ يصيب ليفربول، في أعقاب توالي النقاط المهدرة في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقد ليفربول نقطتين ثمينتين، بعد تعادله مع مانشستر يونايتد دون أهداف على ملعب أولد ترافورد الأحد المنصرم، ليتصدر المسابقة بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب.

وقالت صحيفة ”ذا سن“ البريطانية إن يورغن كلوب مدرب الريدز دخل في نقاش حاد مع لاعبيه في غرفة خلع الملابس بعد نهاية مواجهة يونايتد، عقب الأداء المخيب للآمال الذي قدمه لاعبوه، وطالبهم بالفوز في جميع المباريات المقبلة حتى يتوجوا باللقب.

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وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء أن كلوب فتح النار على القائد جوردان هندرسون، الذي اعترض على قرار تغييره خلال الشوط الثاني من المباراة، ورفض مصافحة كلوب عند خروجه في الدقيقة الـ 72.

وتابعت أن كلوب انتقد هندرسون على هذا السلوك، كما تحدث بطريقة عصبية للغاية مع الجناح ساديو ماني، نظراً لأدائه الضعيف خلال المباراة، وفشله مع زملائه في استغلال استبدال 3 لاعبين من مانشستر يونايتد خلال الشوط الأول بداعي الإصابة.

ويلتقي ليفربول غداً الأربعاء على ملعب آنفيلد ضيفه واتفورد ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.