رونالدو يدحض شائعات العودة لمانشستر يونايتد

كريستيانو رونالدو

يواجه كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، خطر الخروج المبكر من منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد (0-2)، في ذهاب دور الـ 16.

عقب الهزيمة أمام الروخيبلانكوس، خرجت تقارير تشير إلى اقتراب رحيل الهداف البرتغالي عن البيانكونيري وعودته لمانشستر يونايتد، رغم انضمامه لبطل إيطاليا الصيف الماضي فقط، مقابل 112 مليون يورو قادماً من ريال مدريد.

5 صفقات محتملة لريال مدريد تمهد لعصر جلاكتيكوس جديد

ديبالا وبايرن ميونيخ يحددان مستقبل خاميس

عدم احتفال بايل بهدفه يؤكد الخلافات في ريال مدريد

أغيري يستبعد صلاح من مواجهتي النيجر ونيجيريا

تقرير: فالكاو في إيطاليا تمهيداً للرحيل عن موناكو

وقالت صحيفة “توتوسبورت”، اليوم الثلاثاء، أن رونالدو أخبر بعض أصدقائه بسعادته بوجوده في تورينو، عقب الفوز على بولونيا (1-0)، الأحد الماضي.

وأضافت الصحيفة أن "صاروخ ماديرا" أعلم أصدقائه: “أنا سعيد هنا”، مشددًا على أنه يستمتع بوقته في تورينو وبالعلاقة التي تربطه ببقية اللاعبين في يوفنتوس.