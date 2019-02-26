توخيل: نيمار بحالة جيدة

نيمار

يتطلع توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، لإنهاء البرنامج العلاجي لنجمه نيمار جونيور في موعده المحدد.

وقال المدير الفني الألماني في تصريحات أبرزتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "يعاني نيمار من إرهاق السفر بعد رحلة صعبة إلى البرازيل.

"أتواصل معه باستمرار، فهو يشعر بأنه في حالة جيدة، عندما يتواجد في البرازيل، ومن المهم للغاية أن يعود إلينا مجدداً، قبل مواجهة مانشستر يونايتد (في 6 من الشهر القادم)، ويكون بجوار زملائه لمساندتهم في لقاء الإياب".

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وتابع: "من المهم أيضاً أن يعود نيمار إلينا بكامل قوته، أتمنى أن يكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد مباراة مانشستر، ليعزز صفوف الفريق".

ويتواجد نيمار في البرازيل لمدة 10 أيام، لأداء فقرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي، للتعافي من إصابته في كاحل القدم اليمنى.