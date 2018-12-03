الجزائر توضح موقفها من تنظيم مونديال 2030 وأمم إفريقيا 2019

كأس العالم

أوضحت الجزائر موقفها من تنظيم بطولة كأس العالم 2030، ونهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، صيف العام المقبل، والتي سُحبت من الكاميرون مؤخراً، ليُفتح باب الترشيح لمدة شهرٍ واحد.

وقال وزير الشباب والرياضة الجزائري، محمد حطاب، خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين في قاعة المحاضرات التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف بالعاصمة الجزائرية أن بلاده قادرة على تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 بمفردها، دون الدخول في ملف مشترك لاحتضان البطولة.

ورداً على سؤالٍ بخصوص مقترح تنظيم مشترك للمونديال، موازاة مع قيام المغرب باقتراح ذلك على إسبانيا والبرتغال، قال: "الجزائر قادرة على تنظيم كأس العالم بمفردها، ودون أن تتشارك مع أحد.

"لن تتسول الجزائر أيّاً كان لتنظيم هذه البطولة، وباستطاعتنا تنظيم البطولات العالمية بمفردنا".

ورأى متابعون أن تصريحات حطاب بخصوص قدرة الجزائر على تنظيم البطولة العالمية بمفردها، جاءت رداً على المملكة المغربية، التي بدأت خطوات لتنظيم المسابقة مع إحدى الدولتين الأوروبيتين، بالرغم من خروج رؤساء اتحادات شمال إفريقيا لكرة القدم بمقترح ترشيح دول الجزائر وتونس والمغرب لتنظيم مشترك لمونديال 2030، وذلك خلال اجتماع للاتحاد عقد بتونس قبل شهرين.

ويُعرف أن العلاقات الجزائرية المغربية تميزت بالفتور من الناحية السياسية، بسبب بعض القضايا المتعلقة بالصحراء، وكذلك الحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1994.

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وبخصوص نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، التي قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسحبها من الكاميرون رسمياً في 30 من الشهر الماضي، وفتح باب الترشيحات أمام دول أخرى في القارة لاستضافتها، أكد الوزير الجزائري أن احتضان هذه المسابقة ليس من أولويات بلاده، دون أن يقدم الأسباب.

وقال في هذا الصدد: "الترشّح لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2019، ليس من أولويات الجزائر، وهذا بسبب الكثير من الاعتبارات التي تحول دون قيامنا بذلك، عدم تقدمنا بملف ترشيح لتنظيم هذه المسابقة الإفريقية، لا يعود لافتقارنا للملاعب والمنشآت الرياضية، بالعكس فالجزائر تملك الكثير من الملاعب والهياكل الرياضية".

وكانت الجزائر قد خسرت في مارس من عام 2015 شرف تنظيم كأس أمم إفريقيا 2017 لصالح الغابون، وكذلك دورة 2019 لصالح الكاميرون، وذلك خلال ولاية الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي، الكاميروني عيسى حياتو، وتسبب ذلك في خيبة أمل كبرى لدى السلطات الجزائرية والجماهير، التي كانت تراهن كثيراً على احتضان إحدى الدورتين، خاصة أنها لم تنظم أي بطولة كبرى في كرة القدم منذ عام 1990، حين احتضنت نهائيات كأس أمم إفريقيا، وتوجت بها للمرة الأولى في تاريخها.

يُذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منح الجزائر شرف تنظيم بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين في عام 2022.