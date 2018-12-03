فابريغاس يقترب من ميلان

سيسك فابريغاس

اجتمع وكيل أعمال سيسك فابريغاس مع مسؤول من إدارة ميلان لبحث إمكانية انتقال نجم البلوز إلى الروسونيري.

وقال موقع "فوتبول إيطاليا" أن صاحب الـ 31 عاماً تلقى عرضاً للانضمام إلى ميلان لمدة عامين ونصف.

ويمتلك فابريغاس حرية التوقيع لأي فريق بداية من يناير المقبل قبل ستة أشهر من انتهاء عقده مع الفريق اللندني.

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وكان باولو مالديني أسطورة ميلان وأحد إدارييه حالياً قد ألمح إلى أن النادي يقترب من ضم لاعب وسط.

وقالت التقارير الأخيرة أن ميلان قد يبحث إمكانية ضم فابريغاس في الشتاء مقابل مبلغ مالي متوسط، وهو ما قد يوافق عليه تشيلسي بدلاً من التخلي عنه مجاناً الصيف المقبل.

يذكر أن فابريجاس يلعب في صفوف تشيلسي منذ عام 2014 بعدما جرى التعاقد معه من صفوف برشلونة مقابل 33 مليون يورو.