دييغو كوشتا يخضع لعملية جراحية في البرازيل

دييغو كوشتا

أكدت تقارير صحفية اليوم أن النجم الإسباني صاحب الأصول البرازيلية دييغو كوشتا سيخضع لعملية جراحية هذا الأسبوع في البرازيل.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "ماركا" التي أكدت أن مهاجم أتلتيكو مدريد خلص هو والجهاز الطبي في ناديه لحل العملية الجراحية للتخلص من معاناته في الفترة الأخيرة.

ويجد كوشتا صعوبات كبيرة في ممارسة كرة القدم نظراً لوجود ألم كبير في مشط قدمه بسبب شريحة معدنية ومسمار كان قد استعان بهما من أجل علاج إصابة قديمة.

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ويعود تاريخ الإصابة القديمة لما هو أكثر من 10 سنوات، وبدأت في الأشهر الأخيرة تشعره ببعض الانزعاج في مشط القدم، تضاعفت مؤخراً مما دفعه للبحث عن حال.

وأصدر أتلتيكو مدريد بياناً رسمياً أكد فيه الأنباء، وذكر من خلاله أن العملية ستقام تحت إشراف الطاقم الطبي الخاص بالروخيبلانكوس.

وكانت الجراحة هي الحل الثاني بعد العلاج الطبيعي الذي لم يبد نفعاً بالشكل المطلوب، فقرر الجهاز الطبي واللاعب إنهاء الأمر بالتدخل الجراحي في الفترة الجارية خاصة مع وجود فترة الأعياد وحسم أتلتيكو تأهله في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن كوشتا تسبب في آخر هدفين لأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني عندما سجل في شباك برشلونة وأربك مدافع جيرونا أمس وجعله يسجل في شباك فريقه.