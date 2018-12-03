الكشف عن سر صورة ميسي وزيدان

صورة ميسي وزيدان

كشفت صحيفة إسبانية، عن سر الصورة التي انتشرت مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجمعت بين أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، ومدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان.



وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن العديد من نجوم العالم تجمعوا خلال عدة صور من أجل ذات المشروع، والذي يطلق عليه اسم OTRO.

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وأوضحت الصحيفة، أن OTRO هي بوابة إلكترونية تمكن المشجعين حول العالم من متابعة نجومهم المفضلين، والوصول لمقاطع الفيديو والمقابلات الخاصة بهم، وستنطلق تحت شعار “أوترو، نادينا الآخر”.



وظهر في الصور كل من ليونيل ميسي وزين الدين زيدان ونيمار وديفيد بيكهام، وإيريك كانتونا وغيرهم.