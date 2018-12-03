نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية: إنجلترا تواجه هولندا والبرتغال أمام سويسرا

شعار دوري الأمم الأوروبية

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي للمستوى الأول من مسابقة دوري الأمم الأوروبية التي سحبت اليوم في دبلن عن مواجهة بين إنجلترا وهولندا، والبرتغال وسويسرا.

وتلتقي البرتغال حاملة لقب يورو 2016 بسويسرا في بورتو في الخامس يونيو 2019، بينما يتواجه المنتخبان الإنجليزي والهولندي في غيمارياش في السادس منه.

وتقام المباريات الأربع (نصف النهائي والنهائي ومباراة المركز الثالث) في البرتغال، وحدد موعد النهائي ومباراة الثالث في التاسع من الشهر نفسه.

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وتصدرت كل من المنتخبات الأربع مجموعتها في المستوى الأول من المسابقة التي ينظمها الاتحاد القاري هذا الموسم للمرة الأولى، بهدف أساسي هو الاستعاضة عن المباريات الودية بمسابقة ذات طابع تنافسي.

وينال الفائز بلقب المسابقة الأوروبية مبلغ 10,5 ملايين يورو، توزع بين 4,5 ملايين في دور المجموعات، و6 ملايين لفوزه بالمباراة النهائية، في المقابل يحصل الوصيف على مبلغ إجمالي يبلغ 9 ملايين، و8 ملايين للفائز في مباراة تحديد المركز الثالث، و7 ملايين للخاسر فيها.