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الصحف الإسبانية: ريال مدريد يعود إلى عادته القديمة

الصحف الإسبانية: ريال مدريد يعود إلى عادته القديمة
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نشر 04 نيسان/إبريل 2019 - 14:56 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد

تصدرت خسارة ريال مدريد أمام مستضيفه فالنسيا (1-2) ضمن المرحلة 30 من الدوري الإسباني عناوين الصحف المحلية، التي أشادت أيضاً بنجم برشلونة ليونيل ميسي.

وتعرض المدرب زين الدين زيدان لخسارته الأولى في ولايته الثانية مع ريال مدريد، أمام فريق ينافس على خطف بطاقة التأهل الرابعة إلى دوري أبطال أوروبا.

وعنونت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أبطال وآخرون يقضون العطلة. ريال مدريد يعود إلى عادته القديمة بالتعثر.

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""تعثر زيدان لأول مرة في ولايته الثانية، وأصبح الفارق عن المركز الثاني 5 نقاط".

وأكملت: "فالنسيا يحقق رقماً قياسياً بـ 17 مباراة من دون خسارة".

بدورها، أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أهداف ميسي من ركلات حرة، وعنونت: "يا لها من تسديدات. الفاعلية الاستثنائية لميسي في الركلات الحرة التي سجل منها 41 هدفاً لبرشلونة، بدأت ترعب قلوب المنافسين".

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