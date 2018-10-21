العقبي والكنزاري يقودان تونس بعد إقالة البنزرتي المفاجئة

فوزي البنزرتي

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم عقب اجتماعه أمس السبت إقالة فوزي البنزرتي مدرب المنتخب الوطني بعد ثلاث مباريات فقط في منصبه قاد خلالها الفريق للتأهل لكأس الأمم الإفريقية 2019 في الكاميرون.

وقال الاتحاد عبر حسابه على موقع "تويتر": "تم تكليف المساعدين مراد العقبي وماهر الكنزاري بقيادة المنتخب الأول خلال مباراتي مصر والمغرب الشهر المقبل".

ويلتقي منتخب تونس مع نظيره المصري ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة العاشرة في تصفيات إفريقيا بينما سيواجه منتخب المغرب ودياً الشهر المقبل.

وقال حامد المغربي المتحدث باسم الاتحاد: "اجتمع مجلس إدارة الاتحاد وبعد تقييم أداء الفريق ونتائجه وطرق التدريب وعلاقة المدرب مع اللاعبين قرر المجلس إنهاء مهمة فوزي البنزرتي على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

"تقييم الأداء والنتائج والتدريبات والعلاقة مع اللاعبين دعت إلى ضرورة انهاء العلاقة وهذا لا يمس شيئاً من قيمة البنزرتي".

وعبر البنزرتي (68 عاماً) عن غضبه بعد إقالته المفاجأة واعتبرها إهانة لتاريخه الطويل في عالم التدريب.

وقال المدرب المخضرم: "للأسف وصلنا في تونس إلى مرحلة نُهين فيها الأشخاص ولا نقدرهم أو نحترمهم ونتخذ قرارات مفاجئة ليست مبررة".

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وأضاف لمحطة "موزاييك" الإذاعية الخاصة: "تحدث رئيس الاتحاد (وديع الجريء) عن تصرفاتي مع اللاعبين ولا يحق له أو أي شخص اخر الحديث عن ذلك.

"نجحت طوال مسيرتي وعلاقتي مع اللاعبين جيدة جداً وأدرك كيفية التواصل معهم بدليل أننا حققنا ثلاثة انتصارات متتالية لذلك هذه المبررات مردود عليها".

وتولى البنزرتي المسؤولية خلفاً لنبيل معلول الذي قاد منتخب تونس في كأس العالم 2018 ليحقق الفوز على منتخبي سوازيلاند والنيجر ذهاباً وعودة لضمان التأهل لكأس الأمم الإفريقية العام المقبل.

وتأهلت تونس رفقة مصر إلى النهائيات بعد فوزها في أربع مباريات متتالية آخرها الانتصار 2-1 على أرض النيجر الأسبوع الماضي.

وتصدرت تونس المجموعة برصيد 12 نقطة مقابل تسع لمصر، فيما تأتي سوازيلاند في المركز الثالث بنقطة واحدة متفوقة بفارق الأهداف عن النيجر متذيلة الترتيب.