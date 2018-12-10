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مورينيو: من الممكن أن يصبح بوغبا لاعباً استثنائياً

مورينيو: من الممكن أن يصبح بوغبا لاعباً استثنائياً
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نشر 10 كانون الأول/ديسمبر 2018 - 21:24 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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بول بوغبا
بول بوغبا

أكّد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، في حديث نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أنه من الممكن أن يصبح لاعب وسط الشياطين الحمر بول بوغبا مميزاً يوماً ما.

وقال البرتغالي: "من الممكن أن يصبح بوغبا لاعباً كبيراً ومميزاً، لديه كل الإمكانات ليصبح كذلك".

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وأضاف: "لكي يصبح أساسياً، يجب أن يتمتّع بذات الروح التي يتمتع بها يونايتد في المباريات الأخيرة".

يذكر أن بوغبا كان لاعباً احتياطياً في مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة أمام فولهام، وهي المباراة الثانية توالياً التي يبدأ فيها الفرنسي من على مقاعد البدلاء والتي انتهت بفوز الشياطين بنتيجة 4-1.

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