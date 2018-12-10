رونالدو يدعو ميسي للانتقال إلى إيطاليا

رونالدو وميسي

دعا كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس غريمه التاريخي ليونيل ميسي قائد برشلونة للانضمام إلى أحد أندية الدوري الإيطالي حتى يستمر مسلسل التحدي بينهما.

وأجرى البرتغالي مقابلة مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان يفتقد ميسي، أجاب قائلا: "لا، لعبت في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وفزت مع منتخب بلادي في الوقت الذي كان هو لا يزال فيه موجوداً في إسبانيا، ربما يحتاج لي هو بشكل أكبر، بالنسبة لي الحياة هي التحدي، هي تروق لي ويروق لي أن أجعل الناس سعداء، أرغب في أن يأتي إلى إيطاليا يوماً ما مثلما فعلت أنا".

وأضاف: "فليقبل التحدي، ولكن إذا كان سعيداً مع برشلونة فأنا أحترم ذلك، إنه لاعب رائع وشخص جيد، هذه هي حياتي الجديدة وأنا سعيد".



وتحدث رونالدو أيضا عن جائزة الكرة الذهبية التي ذهبت هذا العام لزميله السابق في ريال مدريد لوكا مودريتش، حيث قال: "أعتقد أني أستحقها كل عام، أنا أعمل من أجل الفوز بها، ولكن إذا لم أفز فهذه ليست نهاية العالم، قمت في الملعب بكل ما يمكنني من أجل الظفر بها، والأرقام لا تكذب لكني لا أعتقد أني اشعر بقدر أقل من السعادة لأني لم أفز.

"لدي أصدقاء رائعون وعائلة وألعب في أحد أفضل الأندية، هل تعتقد أني سأذهب إلى المنزل وأبدأ في البكاء؟ بالطبع أشعر بالإحباط لكن الحياة مستمرة وسأعمل بقوة، لذلك أهنئ مودريتش الذي استحقها، لكن في العام القادم سأفعل كل ما يمكنني من أجل العودة إلى هناك من جديد، هل هذا مفهوم؟"

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وأشار رونالدو إلى أن لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لا يجب أن يشكل هوساً بالنسبة ليوفنتوس، وأوضح: "لا يجب أن يصبح الأمر هوساً، لكن هذا الفريق قوي للغاية".

وشدد النجم البرتغالي على أن نادي يوفنتوس يتمتع بروح الجماعية بشكل أكبر من أي فريق آخر لعب في صفوفه، حيث قال: "ليس من العدل التحدث فقط عن البعض، لكن يمكنني أن أقول أن هذا الفريق هو أفضل فريق لعبت معه، نحن فريق واحد هنا، في أماكن أخرى يشعر أحدهم بأنه أكبر من الآخرين، لكن هنا جميعنا على نفس الخط، اللاعبون متواضعون ويرغبون في الفوز.

"إذا لم يسجل (باولو) ديبالا أو (ماريو) ماندجوكيتش فستراهما سعيدين ويبتسمان، هذا الأمر يبدو جميلاً لي، لقد أدركت الفرق، رغم أن اللاعبين في ريال مديد يتمتعون بالتواضع، لكني أشعر بأن اللاعبين هنا أكثر تواضعاً، يختلفون تماماً عن ريال مدريد، الجميع هنا عائلة واحدة".

وعن احتمالية مواجهة ريال مدريد بقميص يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، علق رونالدو قائلاً: "بالنسبة لي لا يوجد فارق، الماضي هو الماضي، الآن أرغب في الفوز من أجل يوفنتوس، يجب علي أن أدافع عن هذه الألوان ولا يهم أي شيء آخر، إذا لعبت أمام ريال مدريد سأحاول أن أقدم أفضل ما لدي".

وأكد "صاروخ ماديرا" أن يوفنتوس لا يحتاج لضم لاعبين آخرين، وذلك رداً على شائعات قرب انضمام مارسيلو وإيسكو نجمي ريال مدريد إلى الفريق.

واختتم نجم البرتغال حديثه قائلاً: "أراهم يتحدثون عن خاميس (رودريغيز) و(غاريث) بايل و(ماركو) آسينسيو، لكي أكون صادقاً يوفنتوس لا يحتاج للاعبين آخرين، عليك أن تتحدث مع الرئيس (أندريا آنييلي)، لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، مارسيلو قوي ونحن نفتح الباب أمام اللاعبين الجيدين ومارسيلو أحدهم".