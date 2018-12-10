كلوب: لم يساورني الشك بقدرات صلاح ولو للحظة

محمد صلاح ومدربه يورغن كلوب

أعرب يورغن كلوب مدرب ليفربول عن سعادته بالمستوى الذي قدمه النجم محمد صلاح في المباراة أمام بورنموث ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هذا في تصريحات لصالح موقع "ليفربول إيكو"، والتي أكد خلالها أنه لم يشك قط في قدرات الدولي المصري التهديفية.

وقال كلوب: "علينا أن نتطور دائماً وأن نتأكد أن هذا التطور سينعكس على الأداء، لكن كيف يمكنك أن تتحسن عما كنت عليه في موسم سجلت فيه 41 هدفاً؟

"لم يقدم صلاح موسماً مثل ذلك من قبل، ويريد أن يكرره من جديد، لكن للقيام بذلك من جديد عليه أخذ الأمور خطوة بخطوة، وهذا ما نحاول فعله".

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وعن مواجهة فريقه الحاسمة أمام نابولي في دوري أبطال أبطال أوروبا: "لم نكن في أفضل حالاتنا أمام نابولي خلال المواجهة الأولى، لذلك نحتاج للتحسن أولاً وقبل أي شيء.

"مرة جديدة أطلب من ملعب آنفيلد أن يساعدنا وأن تقدم الجماهير مباراة كبيرة معنا، إنه لقاء كبير والجميع يعلم ذلك كما يعلمون كيف يمكن أن تصبح أجواء آنفيلد أسطورية".

يذكر أن ليفربول بحاجة لتحقيق الفوز على نابولي في لقاء الجولة السادسة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا ليضمن التأهل لدور الـ 16.