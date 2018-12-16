ملخص مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو 1-0 الدوري الإسباني

كريم بنزيمة يعود للتسجيل

حصد ريال مدريد ثلاث نقاط هامة من ضيفه رايو فايكانو بعد فوزه بهدف نظيف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين السبت ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

وشهدت الجولة أيضاً فوز أتلتيكو مدريد على بلد الوليد بثلاثية مقابل هدفين، وخيتافي على سوسيداد بهدف دون رد.

سجل هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة اللاعب كريم بنزيمة في الدقيقة 13 من زمن شوط المباراة الأول.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 29 نقطة نقلته للمركز الثالث بفارق نقطتين فقط عن جاره أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة وبرشلونة المتربع على عرش الصدارة، فيما يتجمد رصيد رايو فايكانو عند 10 نقاط يحل بها في المركز الـ19 قبل الأخير.

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ويمكن لبرشلونة أن يوسع الفارق إذا فاز على ليفانتي يوم الأحد المقبل ليحافظ على انفراده في صدارة الليجا.

فوز الريال اليوم هو التاسع خلال الموسم الجاري من الدوري الإسباني، مقابل الخسارة في خمس مواجهات وحسم التعادل نتيجة اثنتين، بينما خسر رايو فايكانو في عشرة مباريات وفاز في اثنتين وتعادل في أربع.

وسيخوض ريال مدريد مباراة الدور قبل النهائي في مسابقة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات، وذلك يوم الأربعاء القادم حيث سيقابل كاشيما انتلرز الياباني.