سيبايوس: واجهت صعوبات في التأقلم مع أسلوب سولاري

داني سيبايوس

قال داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد أنه واجه صعوبات في التأقلم في مركز لاعب الوسط المدافع الذي لعب فيه خلال مباراة الفريق أمام آيبار ضمن الدوري الإسباني.

وتابع الدولي الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عقب الفوز على فالنسيا 2-0: “أمام آيبار كان من الصعب أن أتكيف مع مركز الوسط المدافع لأنه ليس مركزي، اليوم مع ماركوس يورينتي أصبح الأمر أفضل، لديه الكثير من الجودة في هذا المركز.

“لم ألعب كلاعب خط وسط دفاعي أبداً، فعلت ذلك أمام سيلتا فيغو، وراهن سولاري علي مرة أخرى أمام آيبار، لكن كان هناك الكثير من الأمور السلبية، وهم لعبوا مباراة رائعة، المهم الآن هو التركيز على مباراتي روما وفالنسيا، أعتقد أننا قدمنا مباراتين متكاملتين للغاية.

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“كانت 7 أيام قاسية منذ الهزيمة أمام آيبار، في روما لعبنا بشخصية أخرى وحصلنا على النقاط والمركز الأول بالمجموعة، دوري الأبطال وحده لا يحفزنا، الدوري الإسباني منافسة منتظمة ونلعب مباراة تلو الأخرى، أعتقد أننا الآن نمر بلحظة جيدة”.