باريس سان جيرمان يستعد لتمديد عقد بوفون

جيانلويجي بوفون

أكدت تقارير إيطالية اليوم أن جيانلويجي بوفون قائد يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق يستعد في الوقت الحالي للحصول على عقد جديد مع باريس سان جيرمان.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن باريس سان جيرمان مستعد لمناقشة بنود العقد الجديد مع الحارس الإيطالي المخضرم.

وكان بوفون قد وقع على عقود انضمامه لباريس سان جيرمان الصيف الماضي لمدة موسم واحد فقط في صفقة انتقال مجاني من يوفنتوس.

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ويملك الحارس بنداً في عقده يسمح له ولباريس سان جيرمان بتمديده لموسم إضافي بنفس الشروط والتفاصيل السابقة التي بدأ بها مسيرته في فرنسا.

وشارك بوفون في 14 مباراة مع الباريسي هذا الموسم في جميع البطولات، وتلقت شباكة ثمانية أهداف وخرج بشباك نظيفة ست مرات.

يذكر أن اليوم الـ 28 من يناير يتزامن أيضاً عيد ميلاد الحارس الكبير الـ 41، وهو عيد ميلاده الأول الذي يمر عليه وهو لاعب في صفوف باريس سان جيرمان.