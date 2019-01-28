رسمياً: كاف يكشف عن الموعد الجديد لانطلاق كأس إفريقيا 2019

شعار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن موافقته رسمياً على الطلب الذي تقدم به عدد من الدول بشأن تأخير موعد انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019.

وعقد كاف اجتماعاً في القاهرة أول أمس السبت، مع هاني أبو ريدة؛ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وبحضور أحمد أحمد؛ رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكشف كاف الاثنين عن القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع، حيث تم الاتفاق على إجراء قرعة كأس إفريقيا يوم الجمعة الموافق 12 من أبريل المقبل في منطقة الأهرامات بالجيزة.

واعتمد كاف الموعد الجديد لانطلاق البطولة، حيث ستفتتح في 21 من يونيو وتنتهي في 13 من يوليو المقبل.

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وكان عدد من دول شمال إفريقيا قد طلبوا تأخير انطلاق البطولة لمدة أسبوع، بسبب شهر رمضان وعيد الفطر، وهو ما استجاب له الاتحاد الإفريقي.

يذكر أنه حتى الآن حسم 12 منتخباً تأهله إلى نهائيات البطولة: مصر، وتونس، وأوغندا، وموريتانيا، وغينيا، وكوت إيفوار، ونيجيريا، والجزائر، ومالي، والمغرب، والسنغال، ومدغشقر، بانتظار حسم الـ 12 منتخباً المتبقية في الجولة الأخيرة من التصفيات، حيث سيتم تقسيم الـ 24 منتخباً على ست مجموعات.

وفازت مصر باستضافة البطولة القارية للمرة الخامسة في تاريخها، بعد اكتساح جنوب إفريقيا بالحصول على 16 صوتاً مقابل صوت وحيد.

وكان الاتحاد الإفريقي قد سحب تنظيم البطولة من الكاميرون، لتأخرها في الانتهاء من الملاعب والمنشآت ضمن الفترة الزمنية المحددة.