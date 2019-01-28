رسمياً: ملعب ريال بيتيس يستضيف نهائي كأس ملك إسبانيا

كأس ملك إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن استضافة ملعب بينيتو فيامارين الخاص بريال بيتيس لنهائي كأس ملك إسبانيا الخاص هذا الموسم.

وستقام المباراة النهائي لكأس الملك هذا الموسم في الـ 25 من مايو المقبل والذي سيوافق يوم سبت، ولم يتم تحديد موعد لانطلاق اللقاء.

وكان ملعب بينيتو فيامارين الخاص بريال بيتيس مرشحاً لاستضافة النهائي رفقة عدد آخر من الملاعب أبرزها ملعب رامون سانشيز بيزخوان الخاص بإشبيلية وملعب ميستايا الخاص بفالنسيا.

يوفنتوس يخسر بونوتشي أمام أتلتيكو مدريد

ميسي يتخطى راؤول ويقترب من تحطيم رقم كاسياس

أهداف مباراة اليابان وإيران 3-0 كأس آسيا 2019

رسمياً: موراتا إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة

رونالدو ينفرد برقم تاريخي في الدوري الإيطالي

ولا يزال بيتيس في بطولة كأس الملك مستمراً بها حتى الآن، حيث كان قد تعادل ذهاباً بهدف لمثله أمام إسبانيول في دور الـ 8 من البطولة.

وتعد هذه المرة الأولى التي سيستضيف فيها ريال بيتيس نهائي كأس الملك على ملعبه بينيتو فيامارين والرابعة على الإطلاق في ملعب أندلسي.

يذكر أن كلاً من برشلونة وريال مدريد وإشبيلية وجيرونا وخيتافي وفالنسيا بالإضافة لريال بيتيس وإسبانيول لا يزالوا يتنافسون على اللقب حتى الآن وسيغادر أربعة منهم البطولة هذا الأسبوع.