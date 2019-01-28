ميسي يتخطى راؤول ويقترب من تحطيم رقم كاسياس

ليونيل ميسي

نجح ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، في تخطي الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة ريال مدريد، راؤول غونزاليس، في عدد الانتصارات بالدوري الإسباني.

وتغلب البارسا بثنائية نظيفة على جيرونا ليبتعد في صدارة الليغا.

ويعد هذا الانتصار الـ 328 لميسي في الدوري الإسباني، ليتجاوز الرقم القياسي لراؤول (327 مباراة).

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وكان ميسي تفوق على تشافي هيرنانديز وأصبح أكثر لاعب يحقق الانتصار في البطولة بقميص برشلونة.

يذكر أن إيكر كاسياس، حارس ريال مدريد السابق هو الأكثر فوزاً في الدوري الإسباني بـ 334 مباراة، ويحتاج "ليو" إلى 7 انتصارات أخرى فقط حتى يتجاوزه.

وفي آخر 14 مباراة، سجل ميسي 15 هدفاً وصنع 8 أهداف أخرى، ولم تمر مباراة دون أن يساهم فيها في هدف على الأقل.