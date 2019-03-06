بايرن ميونيخ يرد على استبعاد نجومه من منتخب ألمانيا

توماس مولر

أصدر بايرن ميونيخ بياناً شديد اللهجة بخصوص استبعاد لاعبيه ماتس هوميلز وجيروم بواتينغ وتوماس مولر من المنتخب الألماني في التجمع المقبل.

وأعلن يواكيم لوف، مدرب ألمانيا أمس الثلاثاء أن الثلاثي المذكور لن يتم استدعائه لمواجهة منتخبي صربيا وهولندا هذا الشهر.

وقال البيان على لسان كارل هاينتز رومينيغيه، مدير النادي، وحسن صالحميديتش، المدير الرياضي للفريق: "نحن لا نعلق على قرار يواكيم لوف للمنتخب لأن تلك مسؤوليته، وإنما توقيته وظروفه.

"كانت المباراة الأخيرة للمنتخب بتاريخ 19 نوفمبر الماضي، ولكن أن تختار أن تعلن القرار بعد ذلك بثلاثة أشهر وقبل مباراة مهمة لبايرن أمام فولفسبورغ في صراع الدوري، وليفربول بدوري الأبطال.

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"توقيت الإعلان يضايقنا، خصوصاً وأنه أتى عبر زيارة غير معلنة من قبل لوف وأوليفر بيرهوف لمقر تدريبات بايرن.

"مولر، 100 مباراة، وهوميلز 70، وبواتينغ 76، خاضوا معاً 246 مباراة مع المانشافت، ولهم تاريخ ناصع مع المنتخب، أبرز محطاته كأس العالم 2014، وبايرن يكن كل الاحترام لما قدمه هذا الثلاثي للمنتخب والكرة الألمانية".

وعانى الثلاثي من تراجع المستوى والغياب عن التشكيلة الأساسية لبايرن ميونيخ بالموسم الجاري وسط انتقادات بالتقدم في السن والبطء، خصوصاً ثنائي الدفاع بواتينغ وهوميلز.

ولم يعلن لوف حتى الآن رسمياً عن قائمته الرسمية رغم إعلانه باكراً عن استبعاد الثلاثي المذكور.