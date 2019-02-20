بايرن ميونيخ يلتزم بالاحترافية بعد التعادل مع ليفربول

لاعبو بايرن يحييون جماهيرهم بعد نهاية اللقاء

بعد أن قدم بايرن ميونيخ أداءً احترافياً على ملعب آنفيلد في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مع مستضيفه ليفربول الإنجليزي أمس الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، واصل الفريق البافاري تمسكه بنفس الدرجة من الاحترافية في غرفة تغيير الملابس عقب المباراة.

وقال كارل-هاينتز رومينيغيه الرئيس التنفيذي لبايرن في تصريحات للصحفيين: "لم تكن هناك أجواء احتفالية في غرفة تغيير الملابس. يدرك الفريق أنه سيخوض مباراة صعبة أخرى في ميونخ".

لكن لا شك في أن بطل ألمانيا سيخوض مباراة الإياب، المقررة على ملعبه في 13 مارس المقبل بثقة عالية بعد أن نجح في إبطال مفعول القوة الهجومية لليفربول وقدم أداءً ناضجاً وانضباطياً في مباراة الذهاب.

ورغم غياب آريين روبن وتوماس مولر وجيروم بواتينغ وليون غوريتسكا، نجح بايرن الذي عانى في بعض الفترات هذا الموسم تحت قيادة مديره الفني نيكو كوفاتش في استغلال خبرته على المستوى الأوروبي من جديد.

وقال رومينيغيه: "هذه النتيجة لا تعني زوال الخطر في مباراة الإياب، لكنها تعني أن الباب مفتوح الآن".

وأبدى مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ تفاؤلاً إزاء فرصة الفريق في حسم التأهل لربع النهائي على حساب ليفربول، علماً بأن شباكه لم تهدد كثيراً خلال مباراة أمس، في ظل الصلابة الدفاعية الشديدة التي استعرضها بايرن.

إكسبريس: رونالدو يتطلع لمزاملة صلاح

اجتماع بين برشلونة وإنتر من أجل راكيتيتش

خضيرة يتخلف عن لقاء أتلتيكو مدريد ويوفنتوس

مواجهة قوية بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس وسيتي يلاقي شالكه

ملخص مباراة ليون وبرشلونة 0-0 دوري أبطال أوروبا

وتكمن الخطورة التي قد يواجهها بايرن في مباراة الإياب على ملعبه، أنه سيكون مطالباً بالتسجيل على ملعب آليانز آرينا وهو ما سيسفر على الأرجح عن فجوات في الدفاع كانت غائبة خلال مباراة أمس.

فقد أظهر الظهيران ديفيد آلابا ويوشوا كيميتش التزاماً كبيراً أمس في التمركز خلال مباراة أمس وكانت تحركاتهما الهجومية محدودة، وذلك تفادياً لمنح الفرص أمام نجوم ليفربول وفي مقدمتهم محمد صلاح.

وسيكون التعادل الإيجابي بأي نتيجة في مباراة الإياب كافياً لتأهل ليفربول نظراً لأهمية التسجيل خارج الأرض، لكن كوفاتش نادى بالتمسك بالفخر بكرة القدم الألمانية رغم الهزيمة الثقيلة التي مُني بها بوروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني أمام مستضيفه توتنهام الإنجليزي 0-3 في دوري الأبطال الأربعاء الماضي.

وقال كوفاتش: "البوندسليغا لا يجب أن يتوارى خلف الدوري الإنجليزي الممتاز".

وعانى دفاع بايرن ميونيخ في بعض المناسبات هذا الموسم، لكن ماتس هوميلز قدم أمس واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم في قلب الدفاع، حيث قال: "نصبنا أنفسنا في وضع أفضل مما توقعه أغلب الناس".

وعلق يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بشأن الأداء الدفاعي لبايرن خلال مباراة أمس قائلاً: "شهدت المباراة العديد من المواقف التي لم أشاهدها في مباريات بايرن ميونيخ، مثل تمسك المدافعين بالبقاء في مراكزهم وكيفية مساهمة (سيرج) غنابري في حالة الدفاع بلاعبين اثنين ضد لاعب واحد.

"لم تكن النتيجة أو المباراة التي حلمنا بها، كانت مواجهة صعبة على الطرفين، إذا تحلى بايرن ميونيخ بثقة أكبر، لربما أتاح لنا ذلك مزيداً من المساحات، شاهدتم مدى احترام كل فريق لمستوى الفريق الآخر".