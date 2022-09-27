برشلونة تعلن رسميًا خضوع أراوخو لعملية جراحية

لا تاتي الرياح كما تشتهي السفن، وهذا ما حدث تحديدًا لقلب دفاع برشلونة رونالد أراوخو الذي تقرر خضوعه لعملية جراحية حفاظًا على مستقبله ومسيرته الكروية بحسب ما أعلن النادي في بيان رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان نجم الدفاع أراوخو قد تعرض لإصابة خلال فترة التوقف الدولي في المباراة التي شارك فيها مع منتخب بلاده وديًا أمام إيران، حيث اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة الـ5 على إثر ذلك، وبعد تقييم الأضرار اتضح أنه بحاجه لعملية جراحية في القدم اليمنى، وقد تتسبب هذه الجراحة بغيابه عن كأس العالم الذي لم يتبقى شيء على بدايته.

رونالد أراوخو (المصدر: أ ف ب)

برشلونة يصدر بيانًا رسميًا حول خضوع أراوخو للجراحة

أعلن نادي برشلونة رسميًا عبر مواقع التواصل أن المدافع الأوروغوياني سيخضع لعملية جراحية في قدمه اليمنى، رغم أنه كان رافضًا لهذا الحل خوفًا من أن يغيب عن كأس العالم، ولكن البارسا أوضحت أن هذا الخيار جاء من أجل الحفاظ على مستقبل اللاعب.

وكتب نادي برشلونة في البيان الرسمي: رونالد أراوخو سيخضع لعملية جراحية في الوتر العلوي بالقدم اليمنى يوم الأربعاء في فنلندا بحضور أطباء الفريق، العملية الجراحية سيقوم بها الطبيب لاسي لمباينين في فنلندا، وعودة اللاعب تعتمد على مدى سرعة تشافيه".

يشار إلى أن الفيفا ستدفع لنادي برشلونة 20458 يورو عن كل يوم يغيب فيه أراوخو بسبب الإصابة، وحتى الآن بحسب آخر التقارير فإن مدة غياب اللاعب قد تصل إلى 3 أشهر.

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