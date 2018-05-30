برشلونة مصمم على استقطاب غريزمان

أنتوان غريزمان

لا يزال الحديث مستمراً عن رغبة برشلونة في التعاقد مع أنتوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الصيف القادم.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “هناك 4 أسباب تدفع النادي الكتالوني للتعاقد مع صاحب الـ 27 عاماً، رغم قول البعض أن البارسا ليس بحاجة إلى خدماته في الوقت الراهن”.

وأوضحت: “السبب الأول هو أن ثمن غريزمان 100 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي في عقده)، وهو ثمن معقول جداً للحصول على لاعب من طراز عالمي، في ظل الأسعار الخيالية لسوق الانتقالات بالوقت الراهن.

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“السبب الثاني متعلق بلويس سواريز، مهاجم برشلونة الحالي صاحب الـ 31 عاماً، الذي من المتوقع أن يغادر البارسا في غضون عامين أو ثلاثة، وبالتأكيد لا يوجد أفضل من غريزمان ليكون البديل.

“الحصول على الفرنسي فرصة ذهبية لأن البدائل الأخرى غير مناسبة، إما لارتفاع أسعارها مثل هاري كاين، مهاجم توتنهام، أو لكبر سنها مثل روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ، أو لعدم توافقها مع أسلوب برشلونة، مثل باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، الذي يشبه في طريقته ليونيل ميسي، ومن الصعب الجمع بينهما.

“سيزيد انضمام غريزمان إلى برشلونة جودة الفريق، كما سيزيد المنافسة بين مهاجمي بطل الدوري الإسباني؛ للتواجد ضمن التشكيلة الأساسية، وهو بالتأكيد ما سيكون لمصلحة كتيبة المدرب إيرنيستو فالفيردي”.